Netflix riesce a scaldare i cuori di tutti i suoi abbonati grazie a dei contenuti sempre aggiornati e nuove visioni sempre pronte a conquistare l’attenzione di un pubblico mondiale. Gli show più acclamati del colosso dello streaming sono numerosi sebbene molti di questi ultimi siano stati messi in pericolo durante gli ultimi mesi; non è un mistero che un ingente numero di produzioni sia andata in pausa a causa dell’emergenza sanitaria, preoccupando non poco gli spettatori più accaniti che hanno dubitato del loro ritorno. Sotto questa ottica, però, Netflix ha fin da subito assicurato che alcuna cancellazione sarebbe intervenuta, trattandosi solo di importanti misure adottate col fine di preservare la salute di staff e cast vari. Finalmente, oggi, il risultato di tali prevenzioni è visibile grazie a diverse novità riguardanti in particolar modo Peaky Blinders, ma non solo.

Netflix: Peaky Blinders, After Life e Sex Education torneranno tutte con una nuova stagione

Le riprese per la sesta stagione di Peaky Blinders hanno ripreso il via: a comunicare tale aggiornamento è stato lo stesso staff, il quale ha svelato che gli Shelby sono tornati in città per affrontare nuovi risvolti. Con un primo episodio intitolato “Black Day“, dunque, presto la banda di Birmingham tornerà sul piccolo schermo per deliziare tutti quanti gli appassionati.

Sorte apparentemente diversa, invece, sembra esser toccata a Sex Education di cui ancora non si hanno notizie certe. In ogni caso consigliamo ai fans di tale show di non perdere le speranze: anche per Tredici il colosso dello streaming non si era espresso ed ora è stata confermata l’uscita in giugno.

Ultime notizie positive, infine, riguardano After Life: la serie dark comedy che vede Ricky Gervais protagonista avrà una terza stagione, la quale approderà online il prossimo anno.