La nuova stagione di Tredici ha finalmente conosciuto delle novità: dopo mesi di silenzio in cui l’intera produzione sembrava essere sparita e rimasta indietro con le riprese, lo stesso show ha stupito tutti gli spettatori con un annuncio alquanto inaspettato. La quarta ed ultima stagione, dunque, approderà presto sul catalogo di Netflix, in particolar il 5 giugno andando a concludere le storie di questi protagonisti che nella loro adolescenza non si sono fatti mancare nulla.

Capace di aver ricevuto sia critiche positive che negative, infatti, Tredici si colloca tra le serie TV più acclamate del colosso dello streaming. Questa ultima stagione sarà degna di tenere alto tale stendardo?

Netflix: i fans chiedono aggiornamenti in merito a Stranger Things e You

Tra le richieste dei fans, però, vi sono anche altri show di cui poche novità sembrano essere esulate negli ultimi mesi. Senza ombra di dubbio, gli occhi di molti abbonati sono puntati su Stranger Things: dopo il trailer della quarta stagione che ha mostrato Jim Hopper prigioniero nell’Unione Sovietica, la voglia di scoprire come i fatti si evolveranno si è fatta sempre più grande, spingendo sempre più fans a desiderare la data d’uscita ufficiale. A tal proposito, Netflix non sembra esserci mostrato d’accordo: infatti ancora oggi la stessa rimane un mistero sebbene molte teorie stiano affermando che l’uscita avverrà in luglio; a tal proposito non possiamo né smentire né confermare.

Un altro show che si è rivelato molto apprezzato dagli abbonati del colosso, poi, è YOU. Capace di aver ipnotizzato chiunque l’abbia guardato, lo show avrà presto una terza stagione. Stando alle parole della creatrice, salvo imprevisti, la nuova stagione verrà pubblicata su Netflix in dicembre, in particolar modo il 20 (così come è avvenuto anche per la prima e la seconda). Joe Goldberg tonerà, dunque, con la sua aria da bravo bibliotecario molto presto ed in maniera pressoché assicurata.