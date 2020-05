Gli scandali per le case automobilistiche sembrano proprio non voler cessare, recentemente infatti sono stati rilevati dei problemi di tipo meccanico in alcuni modelli di auto prodotti da Honda, Toyota, Renault e Ford, i quali ovviamente hanno scatenato la reazione della clientela generale a causa del loro spesso rilievo.

Parliamo infatti di oltre 700.000 vetture sulle quali sono stati spesi migliaia di euro in riparazioni, ecco i modelli e quali sono stati i guasti.

Gli scandali legati ai guasti non finiscono più

Per quanto riguarda Renault, i modelli guasti presentavano con una certa ricorrenza un problema di perdita olio dagli ingranaggi, guasto che ovviamente a lungo andare portava ad un non corretto funzionamento degli stessi.

Per Ford invece il guasto riguardava i sensori della carica batteria che, a seguito di piccoli cortocircuiti, potevano causare scintille con il potenziale rischio di incendio, un problema di certo da non sottovalutare. Per la lista dei modelli interessati da questi problemi leggete qui.

Per quanto riguarda Toyota invece, il problema tocca una componente molto importante, l’airbag, che a quanto pare sembra rimanere bloccato nella sua sede senza quindi fuoriuscire al momento dell’impatto. Anche se un filtro anti-interferenza sembra aver risolto il problema, ecco un elenco dei modelli che lo presentavano:

Corolla: con immatricolazione compresa tra il 2011 e il 2019

con immatricolazione compresa tra il 2011 e il 2019 Avalon: ibride e non, immatricolate nella finestra di tempo tra il 2012 e il 2018

ibride e non, immatricolate nella finestra di tempo tra il 2012 e il 2018 Matrix: con immatricolazione tra il 2011 e il 2013

Anche Honda a quanto pare sembra unirsi all’appello dei problemi di Airbag, infatti la nota azienda automobilistica sembra avere un problema nella scocca metallica che, vittima di problemi di gestione della pressione, può inavvertitamente e improvvisamente provocare un’esplosione la quale, frammentando la scocca stessa, riempirebbe di schegge l’abitacolo.

I modelli con questo problema sono i seguenti: