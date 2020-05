WhatsApp: un nuovo trucco permette di spiare tutti gratis

Abbattere qualsiasi tipo di limite o qualunque sorta di impedimento è sicuramente uno degli obiettivi che WhatsApp si è posto fin dal primo momento. Infatti la nota applicazione di messaggistica istantanea, almeno ad oggi, non ha problematiche di nessun genere. Il riferimento va proprio a tutte le funzioni che l’applicazione offre, le quali risultano molto più numerose rispetto ad un tempo.

Gli utenti hanno potuto constatare l’utilità incredibile di questa piattaforma soprattutto nell’ultimo periodo di emergenza. Le persone rinchiuse in casa si sono ritrovate vicine ai propri affetti personali semplicemente con una chiamata o una videochiamata. Questi sono solo alcuni degli aspetti positivi di WhatsApp, ma c’è anche qualcosa che continua a spaventare. Si tratta dello spionaggio, pratica che il colosso ha debellato quasi completamente negli ultimi anni rendendo inutile applicazioni terze che permettevano a chiunque di ficcare il naso in affari non propri. Qualcuno però segnalerebbe una possibilità del tutto nuova, oltre che gratuita e legale.

WhatsApp, in questo modo possono spiarvi in qualsiasi momento: arriva la nuova applicazione

Whats Tracker, applicazione di terze parti, è finita nel mirino di tantissimi utenti che hanno paura di essere spiati. WhatsApp ovviamente condanna ogni forma di spionaggio, ma in questo caso nulla può contro una piattaforma che non fa altro che tracciare i movimenti.

L’applicazione in questione permette infatti a tutti di selezionare uno o più utenti dalla propria rubrica per poi monitorarli durante la giornata. In questo modo sarà possibile avere una notifica istantanea quando questi sceglieranno di entrare o uscire. L’applicazione è gratuita e legale.