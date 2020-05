WhatsApp: potete spiare gli utenti con un trucco gratuito

Non è semplice vivere un periodo del genere in Italia così come in nessun altro posto del mondo in cui il coronavirus ha attecchito. Di certo però le persone hanno tante risorse per provare a ovviare a questa problematica, una delle quali può essere sicuramente WhatsApp.

La nota applicazione di messaggistica offre un supporto davvero favoloso per tutti coloro che hanno amici e parenti lontani. Basta infatti avviare una semplice sessione di messaggistica o magari una chiamata o una videochiamata per sentirsi più vicini. Queste sono tutte funzioni che fanno parte della piattaforma ormai da diverso tempo, la quale è riuscita infatti a migliorarsi esponenzialmente. Molti sono però anche gli intoppi, visto che le persone continuano a segnalare problematiche come ad esempio lo spionaggio. Ci sarebbe infatti una nuova applicazione in grado di tenere traccia dei movimenti delle persone in ogni momento.

WhatsApp, con questa nuova soluzione potete tenere traccia dei momenti delle persone senza infrangere la legge

Esistono tante soluzioni esterne a WhatsApp che tendono ad implementare le sue funzioni. Alcune di queste inoltre offrono agli utenti possibilità che il colosso colorato di verde mai e poi mai si sognerebbe di rendere disponibili. Una di queste è sicuramente Whats Tracker, soluzione gratuita che offre a tutti la possibilità di spiare le persone durante le loro sessioni in chat.

Potrete scegliere infatti di monitorare un utente o più utenti insieme, riuscendo a sapere l’orario preciso di entrata e di uscita. Il tutto vi sarà notificato direttamente sullo smartphone in maniera istantanea.