Una serie di rumor hanno puntato tutti nella stessa direzione, svelando quali saranno i prossimi giochi caricati in streaming sul PlayStation Now. Sebbene sia una notizia ancora d confermare, gli abbonati al servizio aggiuntivo di Sony potranno disporre di tre nuovi grandi come The Evil Within 2, Rainbow Six: Siege e Get Even dal mese di maggio.

Come da specifiche del PS Now, i gamer potranno dunque decidere se giocarci solo in streaming oppure scaricarli nella memoria interna alla loro console PS4. Rispetto al PS Plus, PlayStation Now è un servizio di streaming per videogiocare con una libreria videoludica contenente oltre 500 giochi per PS4, PS3 e PS2 al suo interno. È un servizio facoltativo ma di certo è molto, molto ricco.

PlayStation Now: dopo il Plus ecco i nuovi giochi di maggio 2020

Per chi non conoscesse i giochi in questione ne facciamo subito una veloce presentazione. Partendo da The Evil Within 2, sequel del survival horror sviluppato da Tango Gameworks, i gamer saranno di nuovo al centro delle vicende del protagonista Sebastian Castellanos intento a salvare sua figlia Lily. Dopo gli orrori accaduti nel Beacon Mental Hospital, un collega di Castellanos svela che sua figlia Lily è ancora viva ed è stata utilizzata dall’organizzazione Mobius come nucleo per sviluppare un nuovo sistema STEM. La paura correre veloce in questo titolo.

Parlando invece di Rainbow Six: Siege credo che non ci sia troppe presentazioni da fare, visto che è probabilmente lo sparatutto tattico più famoso al mondo. Sviluppato storicamente da Ubisoft, questo titoli portò il franchise su PS4 a un nuovo livello nonostante una partenza non proprio entusiasmante. Tuttavia negli anni ha raccolto grosse fette di giocatori fino a 55 milioni di utenti unici in tutto il mondo. Ancora oggi è molto giocato in Italia e, se siete appassionati del genere e non potete aspettare il nuovo RS: Quarantine, non potete assolutamente perderlo.

Infine Get Even è un thriller psicologico in cui i gamer dovranno identificarsi nei panni di Black, un mercenario risvegliatosi all’interno di un manicomio che non ricorda larghi pezzi della sua vita passata. Per sconfiggere l’amnesia, Black accetta di sottoporsi a un trattamento sperimentale in grado di fargli rivivere alcuni ricordi per scoprire la verità del suo oscuro passato.