Ecco le ultime novità che tutti i gamer stavano aspettando, poiché sono stati divulgati con consueto anticipo i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio. Questa volta gli abbonati al servizio di Sony avranno un bel da fare nel giocare con i gestionali Farming Simulator 19 e Cities Skyline, due titoli che hanno fatto parlare di sé al momento delle rispettive uscite per l’alto livello di simulazione.

Chiunque si può iscrivere in qualsiasi momento al servizio in abbonamento e, come membro del PlayStation Plus, si ha diritto prima di tutto al multiplayer online, mentre ogni mese Sony regala due giochi gratis e riserva ai suoi utenti sconti e offerte esclusive sul catalogo. Vediamo insieme i due titoli nel dettaglio.

PlayStation Plus di maggio: ecco i giochi gratis del mese

I giochi gratuiti sono disponibili per il download ogni 6 del mese e, come spesso accade, si conosce con largo anticipo quali sono i titoli che finiranno nel PlayStation Plus. Questa volta i due giochi non ruberanno l’occhio con uno storytelling o con scene mozzafiato, ma la loro profondità di simulazione del mondo reale lascerà di stucco.

Il primo gioco si chiama Farming Simulator 19 e non ha bisogno di presentazioni: sviluppato da Giants Software GmbH, offre una simulazione della vita agricola nel delicato passaggio da piccola fattoria a realtà imprenditoriale evoluta. Ai gamer sarà richiesta una certa dose di abilità e astuzia che renderanno l’esperienza ludica mai banale.

Sulla stessa riga troviamo Cities Skyline, un altro titolo gestionale sviluppato da Colossal Order che vi terrà incollati al joypad per diverse ore. Lo scenario è totalmente diverso dall’ambientazione bucolica, e i gamer saranno alle prese nella gestione di città e grandi metropoli.

In questo mese il grande assente è un titolo riservato al PlayStation VR, settore su cui Sony ha investito molto e che dovrebbe trovare la sua vera essenza in PS5.