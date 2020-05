Le offerte dell’operatore WindTre permettono di ricevere quantità abbondanti di Giga di traffico dati, oltre a soglie elevate di minuti ed SMS verso tutti i numeri. Le promozioni attualmente disponibili sono davvero numerose. I clienti hanno la possibilità di scegliere l’opzione più adeguata; e procedere con l’attivazione utilizzando il sito ufficiale o contattando uno dei rivenditori più vicini, così da poter ricevere la nuova SIM direttamente a casa.

WindTre: ecco le migliori offerte con minuti, SMS e Giga di traffico dati!

Il gestore WindTre propone l’attivazione di tantissime offerte, tra le quali: la tariffa Unlimited Easy Pay e Unlimited 200 Special Edition; la Student Edu e Young Edu; e l’offerta All Inclusive XLarge.

L’offerta WindTre Unlimited in versione Easy Pay, prevede soglie più alte rispetto a tutte le altre. Infatti, i clienti che procedono con l’attivazione hanno la possibilità di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità. Il costo dell’offerta è abbastanza elevato. I clienti, infatti, devono sostenere una spesa di ben 29,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

La versione Unlimited 200 Special Edition, prevede lo stesso costo mensile, da saldare tramite credito residuo. In questo caso, però, i clienti ricevono soglie più basse di SMS e Giga di traffico dati. La tariffa, infatti, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati alla massima velocità.

L’offerta All Inclusive XLarge prevede una spesa mensile più contenuta, pari a 16,99 euro al mese. I clienti, in questo caso, ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati alla massima velocità. I clienti devono necessariamente sostenere la spesa tramite: carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre: offerte per i più giovani con 80 Giga di traffico dati!

Le offerte Student Edu e Young Edu Easy Pay a differenza delle tariffe appena descritte non possono essere attivate da tutti i nuovi clienti.

La prima, infatti, è disponibile soltanto per i clienti aventi età massima 20 anni, i quali ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. La tariffa è scontata a 7,99 euro al mese, per i primi tre mesi; dal quarto rinnovo in poi, prevede una spesa di 9,99 euro al mese.

L’offerta WindTre Young Edu, invece, è rivolta ai clienti aventi età massima 30 anni, che ricevono: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati alla massima velocità. Il costo previsto per il rinnovo ammonta a 9,99 euro al mese, per i primi tre mesi; a 11,99 euro al mese, dal quarto rinnovo in poi.