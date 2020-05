Il nuovo operatore unico WindTre ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 17 maggio 2020 la propria offerta denominata Unlimited 200 Special Edition.

L’offerta ha un costo di attivazione per i nuovi clienti, che richiedono una nuova SIM o attiva un nuovo numero, di 9.99 euro. Mentre i già clienti pagheranno un costo di attivazione pari a 19.99 euro. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

WindTre proroga la Unlimited 200 Special Edition fino al 17 maggio 2020

La Unlimited 200 Special Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 29.99 euro al mese. Il cliente può decidere tra l’addebito su credito residuo oppure il metodo Easy Pay. Quest’ultimo prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi.

L’operatore ha recentemente promesso, sul proprio sito ufficiale, che non appena sarà disponibile il 5G, gli utenti potranno utilizzare l’offerta Unlimited con Easy Pay senza costi aggiuntivi. Per tutti i nuovi clienti l’offerta Unlimited con Easy Pay ha un costo di attivazione di 0 euro invece di 49.99 euro con un’offerta attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario l’operatore addebiterà su sul metodo di pagamento scelto il prezzo dell’attivazione standard.

Gli utenti che invece manterranno l’offerta attiva per 24 mesi, non si vedranno addebitati e 49.99 euro dell’attivazione. La nuova SIM WindTre vi ricordo che ha un costo di 10 euro, salvo promozioni locali. Per scoprire tutte la altre offerte attualmente in commercio o per altri dettagli su quella appena presentata, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.