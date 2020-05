L’offerta che non ti aspetti, sopratutto se sfornata da WindTre (il nuovo brand unico composto dalle ex Wind e 3 Italia), prevede la possibilità di mettere le mani su 200 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, senza limitazioni particolari in termini di provenienze o di attivazioni con portabilità.

La Unlimited 200 Special Edition, infatti, è la promozione raggiungibile da ogni consumatore in Italia, sia esso un nuovo o un già cliente WindTre. Coloro che la sceglieranno dovranno versare inizialmente 9,99 euro (se non in possesso di una SIM ricaricabile) o 19,99 euro in caso contrario. La modalità di pagamento principale prevede l’addebito del canone di 29,99 euro al mese sul credito residuo; se interessati, comunque, segnaliamo al presenza della versione Easy Pay con versamento tramite conto corrente bancario/carta di credito, ma con la presenza del vincolo contrattuale di durata di 24 mesi.

WindTre: ecco nel dettaglio la promozione

La promozione nasconde al proprio interno un insieme di contenuti davvero invidiabili, basti pensare infatti che si potranno mettere le mani su 200 SMS da inviare a tutti, illimitati minuti da utilizzare per telefonare ad ogni numero, per finire poi con i super richiesti 200 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

La richiesta di attivazione può essere presentata direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, in aggiunta al costo iniziale indicato in precedenza, dovrete comunque pensare di sommare i 10 euro d’acquisto della SIM ricaricabile, fondamentali solo ed esclusivamente se non clienti di WindTre. La navigazione è possibile sia in Italia che nell’Unione Europea senza limitazioni particolari alla massima velocità effettivamente raggiungibile.