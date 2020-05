Vodafone nasconde all’interno del proprio insieme di offerte effettivamente raggiungibili dai consumatori, una promozione da non lasciarsi assolutamente sfuggire, se si rientra tra i fortunati che effettivamente possono richiederla sul proprio numero di telefono. Il suo nome è Special 50 Digital Edition, ha un costo di 7 euro al mese, e prevede un bundle invidiabile.

Come tante altre occasioni da non perdere, anche in questo caso l’attivazione risulta essere possibile solo ed esclusivamente con portabilità obbligatoria da determinati operatori telefonici del nostro paese. In particolar modo, gli utenti che la potranno richiedere sul proprio numero saranno i soli uscenti da Iliad o da un MVNO tra i più diffusi sul territorio; inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro, utile per acquistare la nuova SIM ricaricabile.

Passa a Vodafone: cosa contiene l’offerta

La Special 50 Digital Edition nasconde al proprio interno un buonissimo bundle, nello specifico parliamo di 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione (4.5G, con limite a 600Mbps in download), passando anche per illimitati SMS da inviare ad ogni numero sul territorio, oltre a illimitati minuti da utilizzare per telefonare a chiunque si desideri.

La passa a Vodafone presenta un costo fisso di 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Da segnalare inoltre l’assenza di un qualsiasi vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere assolutamente di essere costretto a pagare penali di alcun tipo.

L’attivazione della promo è possibile sia online che nei punti vendita in Italia.