Iliad batte la concorrenza con due offerte incredibili e una novità

Nessuno attualmente può contendere il posto di gestore più appetibile a Iliad, azienda che dagli ultimi rilievi risulta la migliore. Infatti sono tantissime le persone che quando devono valutare un cambio gestore, si affidano alle promozioni di questo provider. Tutti sanno che i suoi utenti sono aumentati a dismisura, fino a superare addirittura i 5 milioni. Proprio questo dato a consentito a Iliad di piazzarsi al quarto posto in classifica direttamente dietro ai grandi gestori che da sempre operano in Italia.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle offerte che permettono di avere davvero tutto per pochi euro mensili e soprattutto per sempre. Ora come ora però bisogna guardarsi le spalle visto che le campagne promozionali di gestori rivali sono aumentate a dismisura. Per questo Iliad ci ha tenuto a ricordare a tutti che ci sono ancora due promozioni disponibili e soprattutto con una grande novità.

Iliad, sul sito ufficiale potete trovare queste due offerte che già conoscete con una grande novità molto richiesta

Sia la Giga 40 che la Giga 50 sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda. Iliad infatti permette ancora a tutti di sottoscrivere le due promozioni migliori della sua storia, le quali si manifestano più o meno con gli stessi contenuti. Entrambi infatti permettono di avere minuti senza limiti verso tutti ed SMS senza limiti verso tutti.

La differenza sta nella connessione a internet, la quale è disponibile nella prima offerta con 40 giga e nella seconda offerta con 50 giga. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 7,99 al mese, con adesso disponibili 4 giga di traffico dati in roaming.