Iliad regala una grande novità agli utenti con le due promo da 40 e 50GB

Come i dati dimostrano, Iliad in questo momento a pochi rivali nel settore della telefonia mobile italiana. Questo gestore, che ricordiamo provenire dalla Francia ma essere assolutamente italiano a tutti gli effetti, sta dimostrando ancora tanto nonostante gli molti gli dessero vita breve.

Arrivato come un fulmine a ciel sereno, Iliad è stato in grado di battere anche le aziende più forti rubandogli tantissimi utenti. Tra queste figurano anche realtà del calibro di TIM e Vodafone, le quali adesso sono furiosa e vogliono in ogni modo recuperare le persone scappate via. Iliad si afferma in questo momento al quarto posto nella classifica generale dei provider mobile, con oltre 5,5 milioni di utenti attivi. L’obiettivo però adesso è quello di difendersi dagli assalti della concorrenza che di certo saranno senza esclusione di colpi.

Iliad, ci sono ancora due promozioni fantastiche sul sito ufficiale che ora sono coadiuvate da un’aggiunta incredibile

Come era già noto a tanti, la Giga 40 e la Giga 50 sono ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda. Iliad ha optato per tenere in vita le due promozioni proprio per difendersi dagli attacchi dei gestori rivali. Queste due soluzioni infatti sono ancora disponibili con tutti i contenuti originali e con i soliti prezzi che ricordiamo durano per sempre.

Le due offerte si differenziano per i giga e per i prezzi. La prima include infatti 40 giga in 4G e costa 6,99 euro al mese, mentre la seconda 50 giga con un costo totale di 7,99 euro al mese. Sono ovviamente inclusi minuti ed SMS senza limiti ma questa volta con una giunta: il roaming è stato esteso a 4 giga.