Iliad: due promo disponibili ma gli utenti sono felicissimi per una novità

Correre dietro ad un gestore come Iliad è diventato lo sport preferito di tutte le altre aziende che si occupano di telefonia mobile. Da diverso tempo infatti anche Vodafone sta provando a riprendersi gli utenti che proprio il colosso proveniente dalla Francia gli ha portato via. Il tutto è avvenuto in un batter d’occhio, da quando Iliad è arrivato ufficialmente in Italia con le sue promozioni piene di contenuti.

Nessuno credeva che un gestore nuovo potesse riuscire a raggiungere determinati traguardi. Attualmente infatti Iliad detiene il quarto posto in classifica direttamente dietro le grandi forze del mercato della telefonia mobile. Questo ha permesso dunque al gestore di guadagnare oltre 5,5 milioni di utenti di cui il 98% soddisfatti della propria offerta. Ora però è tempo di difendersi, e forse attaccandolo si può fare meglio. Per questo ecco che sul sito ci sono due offerte che in tanti già conoscono.

Iliad, le due offerte migliori sono ancora disponibili ma questa volta con un grande regalo

Sia la Giga 40 che la Giga 50 sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Le due promozioni migliori di Iliad sono infatti ancora in gioco proprio per battere la concorrenza ulteriormente.

Entrambe, come tutti già sanno, includono minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La differenza tra le due e che una include 40 giga e l’altra 50 giga. Il prezzo è rispettivamente di 6,99 e 7,99 € per ogni mese. Inoltre tutti gli utenti Iliad, e non solo i nuovi, potranno avere finalmente a disposizione 4 giga di traffico dati in roaming quando viaggiano all’estero.