Ricevere una telefonata da un numero sconosciuto sta diventando sempre più abituale: sebbene alcune volte si tratti di semplici call center, in altre occasioni la questione si fa più insidiosa a causa di una minaccia non molto conosciuta. Le cosiddette “Ping Call“, infatti, non sono rare ma sempre più utenti sembrano star cadendo in queste vere e proprie frodi che, attenzione: non attivano alcun servizio, ma esauriscono il proprio credito telefonico come il vento.

Numeri sconosciuti: come capire se si tratta di una Ping Call e difendersi

Solitamente operate da bot, le ping call con numero sconosciuto funzionano in modo estremamente semplice e sistematico: il telefono degli utenti inizia a squillare, ma neanche due istanti dopo la chiamata è sospesa e l’avviso di una telefonata senza risposta appare sul display. All’apertura del registro chiamate la vista del numero sconosciuto, per di più straniero (attenzione si parla anche di numeri Inglesi, non solo Tunisia), fa incuriosire l’utente che riprova a richiamare ignaro che il suo credito telefonico si esaurirà in pochi secondi, indipendentemente da quanto ammonti.

Al fine di difendersi, dunque, vi sono dei consigli che si possono seguire: