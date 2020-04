Anche Enel si aggiunge alle società italiane che stanno mettendo a disposizione dei cittadini una serie di agevolazioni sui costi da sostenere per i consumi dell’energia elettrica.

Stando maggiormente in casa, è naturale che si determini un utilizzo superiore alla media per quanto riguarda le utenze di luce e gas, pertanto Enel ha deciso di mettere in campo alcune iniziative per evitare di gravare eccessivamente sulle famiglie italiane.

Ottenere agevolazioni sulle utenze primarie appare prioritario in questo momento di difficoltà, come sottolinea Francesco Starace, Amministratore Delegato Enel Energia.

Prima di elencare le misure adottate dall’azienda, è bene comunque ribadire che probabilmente le bollette peseranno meno sulle tasche degli utenti, dal momento che già le materie prime di base risultano essere meno costose. Se l’emergenza Coronavirus ha portato notevoli risvolti su molti settori produttivi, in questo computo non ci si può esimere dal menzionare il mercato petrolifero, che a seguito della minor richiesta di benzina, gasolio o di altri derivati raffinati ha subito una contrazione non indifferente, con conseguente abbattimento dei costi del greggio.

Enel, in campo misure per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle bollette

In questo momento, il rischio che i lavoratori non stiano guadagnando ma che i contatori delle utenze continuino a salire è molto alto. D’altra parte, come appena detto, già in partenza le bollette saranno meno care per via dell’abbassamento del costo del greggio.

In aggiunta, Enel sta provvedendo ad attuare lo stop ad eventuali procedure di blocco delle utente per i clienti che dovessero risultare morosi nei confronti dell’azienda. Questo comporterà la sospensione di eventuali tagli nelle forniture di luce e gas.

A questo si aggiunge anche la proroga, di ben due mesi, della scadenza per presentare o rinnovare i bonus sociali sulle utenze.