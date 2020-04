Con la quarantena in corso anche i profani del mondo streaming hanno intrapreso il cammino dello binge watching più sfrenato. La lunga permanenza in casa non ci ha certo lasciato a corto di contenuti.

Molti clienti hanno scelto di condividere gli abbonamenti ottenendo Netflix e Disney+ a prezzo stracciato mentre Mediaset ha regalato due mesi di Infinity. Per Prime Video si riconferma la convenienza di una piattaforma a tutto tondo. Ciò che questi sistemi hanno in comune è la presenza di un ricco palinsesto di Serie TV in aggiornamento. Allo scopo di agevolare la ricerca di quelle da ritenersi le migliori e più attese abbiamo creato una apposita lista completa.

Disney+

I simpson

Zack e Cody al Grand Hotel

Jessie

Raven

I maghi di Waverly

Hannah Montana

The imagineering story

Prime Video di Amazon

La fantastica signora Maisel

Homecoming

Undone

Fleabag

American Gods

The Boys

Streaming Sky

Westworld

Zero Zero Zero

The New Pope

The Outsider

Yellowstone

Streaming Serie TV Netflix

Stranger things

Riverdale

Suburra

Gomorra

Good Girls

Lucifer

Elite

La casa di carta

Baby

Vickings

Brews Brothers

Fauda

After life

Infinity di Mediaset

Arrow

22-11-63

Supernatural

Batwoman

Mom

All American

The Vampire Diaries

American world

Bob hearts Abishola

Chicago Fire

Legacies

Prodigal son

Nel corso delle prossime settimane, visto il prolungamento dell’isolamento per Coronavirus, i grandi colossi si riproporranno con aggiornamenti per le Serie in corso e nuovi contenuti inediti anche per Sport, Cinema ed Animazione. Seguici nelle nostre pagine e tramite le nostre app e canali social per scoprire sempre il meglio dei contenuti on demand.