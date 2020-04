Le offerte operator attack del nuovo operatore WindTre si pongono l’obiettivo di attirare l’attenzione dei clienti dei gestori rivali puntando sulle quantità abbondanti di Giga di traffico dati e sui costi molto convenienti previsti per il rinnovo mensile. Le tariffe, infatti, sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese ma la loro attivazione può essere effettuata soltanto in relazione al gestore da cui si trasferisce il numero.

WindTre: ecco due offerte operator attack con minuti, sms e Giga di traffico dati!

La promozione dedicata ai clienti che trasferiscono il numero dai vari operatori virtuali è sicuramente l’offerta operator attack più conveniente tra le varie opzioni proposte da WindTre. I clienti in questione possono richiederla effettuando l’accesso al sito ufficiale del gestore, senza andare incontro a costi di attivazione. La tariffa è denominata WindTre Go 50 Top Plus e permette di ricevere: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Gb di traffico dati. Il rinnovo avviene mensilmente e prevede una spesa di soli 5,99 euro.

Altrettanto conveniente è la promozione dedicata ai clienti Iliad, i quali sostenendo una spesa di soli 6,99 euro al mese hanno la possibilità di ricevere: minuti illimitati, SMS illimitati e 50 Gb di traffico dati. L’offerta in questione è chiamata WindTre Go 50 Fire Plus e può essere attivata anche da coloro che effettuano il trasferimento del numero da Fastweb e PosteMobile. Anche in questo caso non sono previsti costi di attivazione, Dunque, si andrà incontro soltanto alla spesa prevista per la nuova SIM e il primo rinnovo anticipato della promozione richiesta.