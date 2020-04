Dall’unione di Wind e 3 Italia nasce WindTre, il nuovo gestore che sin dal suo primo giorno ha presentato un listino offerte particolarmente allettante per via dei costi proposti e delle eccezionali quantità di Giga di traffico dati previste. Le promozioni, appunto, permettono di ricevere in alcuni casi quantità illimitate di traffico dati al mese, oltre alle incredibili soglie di minuti ed SMS. Tra le varie tariffe vi è la WindTre Start Limited Edition, la cui attivazione può essere effettuata soltanto da alcuni clienti, i quali hanno tempo fino al 19 aprile, salvo ulteriori proroghe da parte dell’operatore.

WindTre Start Limited Edition: attivazione e costi dell’offerta!

L’offerta WindTre Start Limited Edition è una delle varie promozioni dedicate dal nuovo operatore ai clienti che desiderano acquistare una nuova SIM. Al fine di poter procedere con l’attivazione, però, è necessario richiedere un nuovo numero. Infatti, soltanto coloro che richiedono una nuova linea hanno la possibilità di ricevere la SIM gratuitamente e ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

10 GB di traffico dati alla massima velocità

L’attivazione può essere effettuata online, senza sostenere costi iniziali eccetto la spesa prevista per la nuova SIM e la prima ricarica da utilizzare per il rinnovo anticipato della tariffa. Dunque, al momento dell’acquisto i nuovi clienti vanno incontro ad una spesa totale di 21,99 euro; in seguito, sarà previsto esclusivamente il costo di rinnovo pari a 11,99 euro al mese.

Si ricorda che il gestore WindTre ha già fissato una data di scadenza, attualmente prevista per il 19 aprile, ma non è da escludere un’improvvisa proroga.