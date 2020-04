Carrefour appare essere davvero travolgente, in questi primi giorni del mese di Aprile è riuscita a lanciare una campagna promozionale tra le migliori di sempre, integrando al suo interno una lunghissima schiera di smartphone distribuiti ai prezzi più bassi mai visti prima.

Il volantino risulta essere disponibile in ogni punto vendita del territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale; gli interessati agli acquisti dovranno recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, ricordando comunque le limitazioni imposte dai decreti in vigore nell’ultimo periodo. Tutti i prodotti sono disponibili ai prezzi indicati fino al 13 aprile, salvo esaurimento delle scorte.

Volantino Carrefour: queste sono le offerte da non perdere

I prodotti in promozione sono davvero molti, il top di gamma incluso nel volantino Carrefour è sicuramente rappresentato dall’Apple iPhone 11, in vendita nel periodo a 849 euro, con un picco verso i 1099 euro dell’Apple iPhone 11 Pro.

Le migliori occasioni arrivano però scendendo di qualità generale, in particolare è possibile acquistare Huawei P30 Lite a 2259 euro, Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, iPhone Xr a 629 euro, Huawei Mate 20 Lite a 179 euro, Xiaomi Redmi 8 a 149 euro, Huawei Y6 2019 a 119 euro o Motorola E6 Play a 99,90 euro.

Molto allettante sono anche le proposte relative all’acquisto di televisori o piccoli elettrodomestici, in alcuni casi gli sconti applicati sono decisamente migliori di altre soluzioni legate ai più importanti rivenditori di elettronica. Tutti i dettagli del caso sono elencati poco sotto, aprite le immagini per maggiori informazioni.