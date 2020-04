Unieuro è senza confini, il volantino attivo in questo periodo riesce a garantire agli utenti alcuni dei prezzi più bassi mai visti prima, proprio per la capacità di scontare tanti prodotti, raggiungendo livelli migliori delle dirette concorrenti del mercato.

Data la corrente chiusura dei singoli punti vendita in Italia, tutti gli utenti devono necessariamente appoggiarsi al sito ufficiale del rivenditore, di conseguenza gli acquisti potranno essere completati solamente online, con consegna gratuita solamente sugli ordini superiori ai 49 euro. Coloro che opteranno per una soluzione di questo tipo potranno anche appoggiarsi al Tasso Zero, ottenendo così la rateizzazione del pagamento dovuto all’azienda, senza interessi.

Volantino Unieuro: tanti prezzi bassi tra cui scegliere

Gli smartphone in promozione sono davvero diversi ed in grado di soddisfare anche i palati più delicati, da non trascurare infatti la presenza di Samsung Galaxy S10e a 429 euro, passando anche per Huawei P30 Lite a 229 euro, Galaxy A30 a 189 euro, Xiaomi Mi Note 10 a 419 euro, Galaxy A30 a 189 euro, Galaxy S10+ a 689 euro, Asus ZenFone Max Pro M1 a 149 euro, Motorola Moto G8 a 199 euro e Motorola One Zoom a 299 euro.

Tutti i terminali elencati sono distribuiti in versione no brand e sono disponibili svariate colorazioni tra cui sarà possibile scegliere in fase d’acquisto. La garanzia è pari a 24 mesi, per ogni problema o difetto di fabbrica, Unieuro provvederà gratuitamente alla riparazione o in casi estremi alla completa sostituzione del prodotto. Maggiori dettagli a questo link.