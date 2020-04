Nonostante le varie vicissitudini, il mondo Android prosegue a vele spiegate verso nuovi orizzonti. Google ha infatti perso, almeno per le ultime due generazioni arrivate sul mercato, l’apporto di Huawei, principale brand che si appoggia a Mountain View, in merito ai suoi servizi.

Il ban di Trump ai danni del colosso cinese ha dunque indebolito in maniera indiretta anche Android che però offre ancora il suo sistema operativo all’azienda. Google nel frattempo però non ferma la sua cospicua attività in merito ai contenuti da offrire agli utenti. Questi infatti, facendo riferimento all’ormai celebre Play Store, possono avere ogni giorno nuovi titoli. In questo caso sembra che molti di quelli che sono ordinariamente a pagamento, siano disponibili gratis. Si tratta ovviamente sia di app che di giochi.

Per avere tutte le offerte migliori in casa Amazon con tanti codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo oggi ci sono 8 titoli a pagamento che non potete farvi scappare

Anche oggi è giornata di grandi offerte per tutti gli utenti Android. Sul Play Store sono disponibili infatti diversi titoli tra app e giochi totalmente gratis. Ricordate che l’offerta non durerà per sempre, per cui vi conviene scaricare tutte le applicazioni e giochi in questione alla svelta per non restare a mani vuote. Ecco la lista al completo con i link: