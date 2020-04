Dopo aver fatto il proprio debutto su PC, ecco che Bug Academy arriverà anche su Nintendo Switch e Xbox One. Il titolo infatti è già disponibile sulla console Nintendo e nei prossimi mesi sarà lanciato per la console di Microsoft.

Per chi non conoscesse Bug Academy, si tratta di un gioco action in 2.5D che punta tutto sulla distruttibilità degli ambienti. Come si può intuire dal titolo, il giocatore potrà controllare una vasta gamma di insetti per superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi.

Utilizzando insetti come zanzare, mosche e api, sarà possibile sollevare vari animali per trasportarli via, distruggere gli ostacoli e anche spegnere incendi. Il gameplay si districa tra ben 33 livelli diversi, tutti unici e mai ripetitivi. Gli scenari si sviluppano sia in lunghezza che larghezza, aumentando così il livello di difficoltà del titolo.

Il gioco è sviluppato dai ragazzi di Igrek Games che su PC sono riusciti nell’obiettivo di totalizzare il 100% di recensioni positive. Il porting su console, invece, è stato curato da Ultimate Games.

Pooplers

In aggiunta a Bug Academy, i ragazzi di Art Games Studio hanno realizzato un nuovo gioco action che si concentra sul multiplayer. In Pooplers fino a quattro giocatori potranno prendere il controllo di alcuni bambini e gattonare in giro per casa per devastarla completamente. L’obiettivo sarà sfruttare un “potere molto speciale” dei bambini per colorare tutta la mappa.

Bohemian Killing

Per gli amanti degli scenari steampunk invece è disponibile Bohemian Killing. La storia è ambientata in una Parigi del 19esimo secolo. Il gameplay si basa sulla soluzione ad un caso di omicidio di cui è accusato il protagonista. La storia si muove su due linee temporali, quella attuale per portare avanti le indagini e vari flashback che delineano meglio il background del protagonista.