La nuovissima famiglia Huawei P40 è stata presentata ufficialmente solo da poche ore. L’hardware dei nuovi device ha impressionato tutto, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico di altissimo livello.

Il produttore inoltre ha cercato di realizzare dei device dal design unico. Questo risultato è stato possibile grazie all’impiego di materiali premium e scelte di costruzione molto sofisticate. i bordi curvi sono caratterizzati da una maggiore superficie esposta, coperta dal vetro sia sulla parte frontale che sul retro.

Questa soluzione sicuramente rende il P40 Pro molto bello da vedere e da tenere in mano, ma probabilmente anche molto fragile. Ne sa qualcosa lo sfortunato utente che adesso si ritrova con un device il cui retro è completamente crepato.

Quanto è fragile il Huawei P40 Pro?

Le dinamiche dell’incidente non sono chiare, così come non si conosce lo stato della parte frontale, probabilmente danneggiata in maniera simile. La cosa certa è che l’immagine mostra un Huawei P40 Pro nella colorazione argentata con la cover in vetro tutta filata. Possiamo ipotizzare che il danno sia legato ad una caduta piuttosto dura, magari contro uno spigolo o comunque con un impatto sul lato dello smartphone.

Considerando le tempistiche con cui questa foto è stata pubblicata, probabilmente si tratta di una unità destinata alla stampa finita nelle mani di qualche giornalista distratto. Oppure potrebbe trattarsi di uno dei prototipi destinati proprio a prove di questo tipo. Purtroppo non possiamo uscire dal campo delle supposizioni e basarci solo su quello che vediamo.

Tuttavia, per rispondere alla domanda “quanto è fragile il Huawei P40 Pro?“, al momento possiamo dire che è abbastanza fragile. Se avete intenzione di acquistare il device, è meglio utilizzare immediatamente una cover o prestare sempre la massima attenzione a come lo si maneggia.