In questo 2020 Android compirà 12 anni, e mentre si attende la fine del roll out per la decima versione del software, si può già iniziare a pensare al nuovo update che arriverà a fine anno.

Sembra quasi scontato che tutti i device in nostro possesso, eccetto quelli associati ad altri OS, vengano aggiornati alle nuove versioni del robottino verde. In realtà, prima che Android divenisse così popolare e fosse inglobato nell’impero Google, ha dovuto superare altri step. Ecco dunque 10 curiosità che forse non conoscevate in merito ad Android.

Android: nel 12° anniversario, qualche curiosità sulla sua storia