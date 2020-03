WindTre, il nuovo brand unico composto da Wind e 3 Italia, ha recentemente lanciato la propria prima offerta operator attack di sempre, stiamo parlando delle Go 50 Top+, una splendida soluzione da soli 5,99 euro al mese.

A differenza dell’offerta di cui vi parlavamo giusto ieri, la suddetta risulta essere attivabile solo ed esclusivamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale (con l’esclusione di Kena Mobile, PosteMobile, ho.Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

Il costo iniziale da sostenere per la sua attivazione, possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, consiste esattamente in 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile e nient’altro. Il canone fisso, pari a 5,99 euro al mese, prevede il pagamento tramite credito residuo della SIM acquistata in fase di registrazione.

WindTre: la promozione è sempre più interessante

Al suo interno il consumatore potrà trovare un bundle davvero unico nel suo genere, parliamo a tutti gli effetti di 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, passando per 200 SMS da inviare a chiunque e illimitati minuti per telefonare ad ogni numero di telefono in Italia.

Coloro che invece preferiranno pagare tramite conto corrente bancario, ricordiamo essere presente anche la versione Easy Pay, in questo caso però i giga disponibili mensilmente saranno addirittura 100, sempre al solito prezzo finale di 5,99 euro a rinnovo.

Entrambe le proposte, lo ricordiamo, saranno disponibili solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio italiano ed in versione operator attack solo per alcuni utenti.