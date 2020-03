Iliad sta dando una prova di forza anche in questi primi mesi del nuovo anno. La compagnia francese continua ad essere molto popolare su scala nazionale. Gli addetti ai lavori oggi considerano Iliad come un operatore alla pari di TIM, Vodafone e Wind. Gran parte del merito va dato ovviamente all’offerta Giga 50 che di giorno in giorno garantisce nuovi abbonati.

Iliad investe sul futuro dell’Italia: dopo il 5G ecco la Fibra Ottica

Dopo aver consolidato la sua forza con le ricaricabili low cost Iliad ora ha l’obiettivo di lavorare sul campo dei servizi. Il discorso, in questo caso, per gli utenti è in prospettiva. In aggiunta a quelli che sono i servizi opzionali già disponibili con le varie ricaricabili, a breve i clienti avranno ulteriori sorprese.

La prima sorpresa per gli abbonati è quella relativa alle linee 5G. Come vi stiamo annunciando da tempo, i tecnici dell’operatore francese sono costantemente al lavoro per completare la costruzione di quelle antenne ed infrastrutture propedeutiche al lancio delle reti internet ad alta velocità. Il momento di lancio per il 5G dovrebbe essere tra fine 2020 ed inizio 2021.

Se si guarda ancora più in prospettiva, poi, si arriva al 2024. Entro quest’anno, infatti, Iliad si doterà anche di una rete per la telefonia fissa in Italia. Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi è arrivata la conferma da parte degli stessi sviluppatori. Anche gli abbonati di Iliad potranno attivare reti in Fibra Ottica con la speranza che anche in questo settore, la compagnia punterà su tariffe low cost.