L’emergenza Coronavirus ormai imperversa in tutto il globo, con oltre 70mila persone infettate, tutte le attività ne hanno risentito, dal commercio all’industria fino alla tecnologia.

L’epidemia ha infatti portato a disagi mondiali, causando l’annullamento di svariati eventi, come il torneo di League Of Legends in Cina e il Mobile World Congress 2020 di Barcellona.

Ovviamente il prossimo evento nel mirino degli osservatori è il Computex di Taipei, una fiera di fama mondiale dedicata interamente al mondo hardware PC.

Il Compuetx non è a rischio

Stando al gruppo organizzatore del Computex, TAITRA, l’evento avrà luogo secondo le date e i tempi prestabiliti, con unica differenza nelle norme igieniche che saranno molto più elevate rispetto alla norma.

Walter M.S. Yeh, presidente e CEO di TAITRA, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno di un comunicato ufficiale, sottolineando come Taiwan abbia badato molto a tutelare la salute del pubblico e aggiungendo che TAITRA, continuerà a monitorare la situazione per valutare in tempo reale il da farsi.

Il CEO sembra abbastanza sereno riguardo lo svolgimento della tanto attesa fiera dedicata ai PC, sottolineando come il gruppo non mancherà di garantire il massimo igiene mettendo in atto tutte le misure possibili.

I primi provvedimenti annunciati da TAITRA consisteranno nell’obbligare tutti i visitatori ad indossare mascherine protettive, equipaggiando ogni piano con staff medico e dispenser di gel disinfettanti.

Il gruppo dietro Computex ha parlato di challanges circumstances (circostanze sfida), senza però mettere in dubbio lo svolgimento della fiera.

Non rimane che vedere se gli organizzatori manterranno le promesse fatte, anche se motlo dipenderà dall’evoluzione di COVID-2019.