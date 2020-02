Niantics Labs continua a sorprendere i players di Pokémon Go introducendo fantastici eventi così da dare la possibilità di catturare mostricciatoli rari e ricevere delle ricopense uniche. L’anno per i players, infatti, è iniziato nel migliore dei modi e a seguire anche il mese di Febbraio è piuttosto movimentato.

Nei giorni scorsi i giocatori hanno partecipato all’evento di San Valentino e in tanti hanno partecipato all’evento tenuto a Liverpool in occasione del Pokémon Go Safari Zone. Ad oggi, però, le sorprese continuano a sorprendere i fan.

Pokémon Go e i suoi eventi: ecco quali sono i programmi per i players

Niantics Labs insieme all’aiuto della sua squadra di sviluppatori ha deciso di dare la possibilità ai players fino a fine Febbraio di sconfiggere Giovanni, il famigerato del team Rocket. Inoltre, i più fortunati possono addirittura catturare uno dei tanti Pokémon leggendari Raioku.

Fino al primo di Marzo, invece, i players possono riscattare un bonus di caramelle Woobat uno dei Pokémon di doppio tipo: Volante e Psico. Un altro Pokémon leggendario di tipo Volante disponibile fino al 25 di Febbraio è Tornadus introdotto nei raid a cinque stelle.

Infine, fino al 24 di Febbraio i giocatori possono partecipare all’evento amicizia previsto dal 21 di Febbraio. I partecipanti possono ricevere il doppio delle caramelle dagli scambi possedendo soltanto la metà di polvere di stelle che solitamente occorre.

Secondo alcune indiscrezioni, però, le novità non finiscono qui perché Niantics Labs ha intenzione di introdurre delle novità anche per il mese di Marzo. I fan, infatti, non aspettano altro che delle nuove comunicazioni.