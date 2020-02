Wind lancia una nuova offerta dedicata ai clienti under 30, che hanno la possibilità di procedere con l’attivazione soltanto fino al 16 febbraio 2020. La promozione è denominata Wind All Inclusive Young in Love Easy Pay e permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

L’offerta Wind All Inclusive Young in Love Easy Pay prevede una spesa mensile decisamente irrisoria. Infatti, ad ogni rinnovo i clienti vanno incontro ad una spesa di soli 11,99 euro. Il costo deve necessariamente essere sostenuto tramite carta di credito, carta conto o conto corrente. In caso contrario. l’operatore diminuisce le quantità di SMS e Giga di traffico dati previste.

L’attivazione della tariffa può avvenire gratuitamente tramite il sito ufficiale del gestore. I clienti possono, infatti, scaricare gratuitamente il coupon presente online e recarsi in uno dei vari punti vendita del gestore per procedere con l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione dell’offerta. Il gestore offre in regalo anche un secondo coupon, permettendo così ai clienti di regalarlo per consentire di effettuare gratuitamente una seconda attivazione della promozione. Il secondo coupon, però, sarà valido soltanto fino al 29 febbraio 2020.

La promozione Wind include nel costo mensile anche alcuni servizi extra. Infatti, i clienti possono usufruire gratis del servizio di navigazione hotspot, del servizio di segreteria telefonica e dell’SMS MyWind. Inoltre, hanno a disposizione l’app ufficiale MyWind, che permette di gestire la tariffa, conoscere i consumi effettuati e verificare la presenza di ulteriori offerte disponibili.