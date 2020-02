Tra gli operatori virtuali di maggior rilievo notiamo Fastweb Mobile che in questo periodo ha voluto regalare una gioia ai nuovi clienti. Infatti, da pochi giorni è tornata in commercializzazione l’offerta più desiderata da tutti.

Stiamo parlando dell’offerta online attivabile al seguente link ufficiale che salvo nuove proroghe sarà disponibile fino al prossimo 6 febbraio. Chi non vuole proseguire l’attivazione online esistono valide alternative come il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146. In questo caso si potrà parlare direttamente con un operatore Fastweb.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’offerta, bisogna dire che sono consumabili ogni mese un numero elevato di minuti e giga ad un prezzo alla portata di tutti.

Passa a Fastweb a soli 9,95€

A meno di 10 Euro al mese, i clienti possono contattare tutti i numeri desiderati e navigare ad alta velocità su internet. Sono inclusi minuti illimitati verso qualsiasi numero fisso/mobile nazionale senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in velocità 4G. Il costo mensile è di 9,95 Euro al quale non vanno aggiunte ulteriori spese. Infatti, per questo tipo di offerta non sono presenti costi aggiuntivi del tipo il contributo di attivazione (gratis), l’acquisto della nuova sim (gratis) e la spedizione della sim (gratis).

Queste agevolazioni riguardano quei clienti che decidono di attivare l’offerta in modalità online. Per quest’offerta non ci sono parametri sulla provenienza, quindi tutti i clienti possono eseguire l’attivazione appartenendo a qualsiasi operatore telefonico.

L’offerta include gratuitamente anche altri servizi: la segreteria telefonica, scatto alla risposta, ti ho chiamato e controllo credito residuo.