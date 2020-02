CoopVoce illumina con le nuove ChiamaTutti Easy e Top 10

CoopVoce è sicuramente risultato essere una grande rivelazione tra i tanti gestori che operano in Italia. Gli ultimi anni sono stati deludenti, dato che tutti gli altri provider nati dopo i colossi già esistenti non hanno dato continuità alle loro lavoro sparendo nel nulla. Questa azienda invece è stata in grado di rivoluzionare il proprio operato, riuscendo quindi anche ad accaparrarsi tanti utenti in poco tempo.

Le offerte iniziali di CoopVoce non erano di sicuro perfetto secondo quelli che sono gli standard degli utenti, i quali infatti volevano più contenuti. I prezzi risultano bassi, ma ciò che c’era all’interno non era di gradimento del pubblico, o almeno fino a qualche mese fa. In seguito infatti il gestore di casa Coop è riuscito a mutare la sua strategia e a lanciare tante nuove offerte interessanti come quelle attuali.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti Top 10 in compagnia della nuova ChiamaTutti Easy, ecco cosa includono al loro interno

CoopVoce continua a stupire, soprattutto con le offerte. Le ultime due arrivate sono sul sito ufficiale e prendono rispettivamente i nomi di ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy. Entrambe includono allora interno tutti i contenuti migliori, anche se non in eguale misura.

La prima delle due risulta la migliore, dal momento che con soli 9 euro ogni mese per sempre potete portare a casa un’offerta che include minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico dati in 4G per navigare in Internet.

La seconda offerta include 300 minuti, 300 SMS verso tutti e 3GB di internet in 4G. Il costo in questo caso è 5 euro al mese.