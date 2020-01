Sta per iniziare il mese di febbraio, un mese storicamente fondamentale per tutti gli utenti di Sky. Nel corso delle prossime settimane, sulla pay tv satellitare gli utenti potranno gustarsi il ritorno delle grandi emozioni di Champions League ed Europa League. Con la ripresa delle competizioni continentali, la stagione calcistica entra finalmente nel vivo.

Sky, tutti i contenuti sono in streaming grazie alle offerte di NOW TV

Anche quest’anno, come lo scorso, Sky non ha una concorrenza diretta nel campo delle tv a pagamento. Con Mediaset Premium fuori dai giochi e con DAZN e Netflix, divenute partner della piattaforma satellitare, l’unico vero avversario è la tecnologia IPTV. In Italia, nonostante i numeri in decrescita delle ultime settimane, sono sempre molte le persone che si affidano allo streaming illegale.

A più riprese su questo sito abbiamo approfondito la questione del cosiddetto pezzetto. Sempre su queste pagine, abbiamo sottolineato come gli utenti che scelgono tale strada rischiano una multa il cui valore massimo si attesta sui 30mila euro.

Per evitare ogni riccio, è possibile affidarsi alla soluzione legale in streaming prevista direttamente da Sky. Grazie a NOW TV gli appassionati di sport, calcio, ma anche cinema potranno accedere ai canali satellitari tramite la rete ed a costi da saldo.

Di base su NOW TV al prezzo di 9,99 euro è disponibile un pacchetto a scelta tra Cinema o Serie TV o Intrattenimento. Con una spesa di 19,99 euro è prevista la visione di tutti e tre i suddetti ticket. Per quanto concerne il pacchetto Sport e Calcio il prezzo mensile si attesta sui 29,99 euro.