Ogni volta che si parla di energia elettrica o magari di gas e qualsiasi altra fornitura, si finisce col discutere sempre delle solite cose. Infatti tante persone sono state beccate con le mani nel sacco proprio a manomettere il proprio contatore, il quale è risultato fuori dalla norma.

Alcune modifiche sono state apportate agli apparati dedicati alle misurazioni dei servizi di fornitura sia elettrica che del gas. Questa potrebbe essere una vecchia storia, ma in realtà non lo è visto che le persone continuano ad effettuare tale pratica. Da diverso tempo a questa parte si discute di questo problema molto ardentemente, anche perché sono finito in manette diverse persone proprio l’estate scorsa a Roma. In questo momento sembra che nuove notizie arrivino proprio dall’Italia, con altre persone che sono state arrestate in seguito ad alcune perquisizioni.

Contatori modificati per risparmiare su luce e gas: ecco come facevano i furbetti

Ancora una volta il fenomeno dei contatori modificati è tornato in voga. Sono state oltre 10 le persone entrate in arresto per via di tale pratica, la quale a quanto pare non passa mai di moda. In seguito ad alcune perquisizioni sia locali che personali gli inquirenti hanno trovato in possesso dei sospettati diversi rilevatori, misuratori e punzonatori pronti all’uso.

L’obiettivo era chiaramente è quello di modificare altri contatori, anche se la spiegazione è ovviamente molto chiara. Alcuni tecnici dell’Enel sono stati corrotti proprio per fornire tali mezzi e per insegnare a manomettere un qualsiasi contatore. In questo modo diverse persone hanno dimezzato la propria bolletta del gas o dell’elettricità.