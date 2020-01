Gli amanti delle serie televisive, film o video streaming ormai si affidano al miglior servizio presente sul mercato, meglio conosciuto con il nome di Netflix. La nota piattaforma che viene utilizzata da milioni di utenti, vanta un’ampia programmazione televisiva dove vengono trasmesse tutte le serie tv.

In questo periodo, i fans della serie ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’ risultano essere entusiasti per la comunicazione che gli è giunta. Per chi non lo sapesse, è in arrivo su Netflix la terza stagione di Sabrina con nuovi episodi imperdibili. La data di pubblicazione è per il 24 gennaio, dove i contenuti saranno disponibili sulla piattaforma.

Nuovi episodi imperdibili di Sabrina ‘3 Parte’

L’annucio è stato reso pubblico con il nuovo trailer che mette in risalto alcuni nuovi dettagli notati dal pubblico. Il personaggio principale, quindi Sabrina, è interpetrato dall’attrice Kiernan Shipka che avrà il compito di salvare il proprio compagno Nicholas Scratch da una situazione disperata. Sabrina Spellman potrà contare sull’aiuto di qualche suo ex compagno di liceo per risolvere positivamente tale problematica.

Dopo il successo ottenuto nelle due precedenti stagioni, Netflix è pronta a coinvolgere ancor di più gli spettatori con il lancio di nuovi episodi che complessivamente saranno dieci. La durata per ogni singola puntata sarà di 60 minuti.

Oltrea a questa fantastica notizia, bisogna dire che in atto il montaggio per una successiva stagione. Da quello che ci risulta e dalle dichiarazioni del produttore Roberto Aguirre Sacasa, ci sarà la produzione per la quarta stagione. A breve, il cast sarà pronto a girare dei nuovi episodi.