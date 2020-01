Il servizio streaming Netflix che consente agli utenti di guardare tutte le serie tv, film e video ad un costo mensile, sta rivoluzionando la sua programmazione televisiva. Dopo aver cancellato diverse serie tv per far posto a dei nuovi contenuti più attraenti, la nota piattaforma ha deciso di dare seguito alla serie Lucifer.

Da quello che è emerso, ci sarà una quinta stagione in cui vedrà come protagonista il Diavolo, interpetrato dall’attore Tom Ellis, il quale aveva già annunciato un proseguo nel giugno scorso. L’annucio fu fatto su Twitter dove il protagonista principale aveva anche dichiarato che si trattasse dell’ultima stagione.

Lucifer: pronta la quinta e ultima stagione

I fans che non vedono l’ora di guardare le nuove puntate stanno attendendo con grande frenesia gli ultimi lavori riguardanti il montaggio delle serie televisiva. Aspettatevi dei colpi di scena, questo è ciò che si trapela dalle indiscrezioni che girano sul web.

Ma tornando indietro di qualche anno, si pensava che non ci sarebbe stata una nuova stagione. Infatti, nel maggio 2018 la serie Lucifer ha rischiato di essere cancellata da parte di Fox. Grazie a Netflix che iniziò a produrre la quarta stagione e soprattutto agli utenti che fecero una vera e propria rivolta sui social, nello specifico Twitter, adesso non ci ritroveremmo a parlare della quinta stagione.

Come detto, i fans hanno avuto un ruolo fondamentale: tantissimi utenti iniziarono a far diventare virale l’hashtag #saveLucifer, in modo da far arrivare il messaggio ai diretti interessati. Bisogna dire che l’obiettivo è stato raggiunto e dal mese di maggio gli utenti pogranno godersi queste fantastiche puntate!