Esselunga è davvero esperta nel lanciare ottime campagne promozionali, dai prezzi estremamente ridotti, con le quali cercare di invogliare i consumatori del nostro paese all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale.

Se gli “Speciale Multimedia” dei mesi scorsi sono stati ricchissimi di sconti molto vari tra loro, l’offerta tech attuale focalizza l’attenzione su un unico modello, offrendo all’utente la possibilità di risparmiare solo ed esclusivamente nei punti vendita. L’acquisto dovrà essere completato entro il 26 gennaio, ricordando che il modello in questione viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio in cui è stata completata la compravendita.

Volantino Esselunga: l’offerta tech riserva grandissime sorprese

Il volantino Esselunga concentra quindi tutta la propria attenzione sugli auricolari true wireless Xiaomi Airdots Basic. A conti fatti sono cuffiette in stile Apple Airpods (ma in-ear) molto economiche, si possono acquistare a soli 19 euro, e dalla buona qualità generale.

Sono vendute con custodia di ricarica da 300mAh, utile per ricaricarle in sole 2 ore e garantirne un utilizzo continuativo di addirittura 12 ore. Il collegamento allo smartphone, o a un altro dispositivo, è praticamente immediato grazie alla connettività bluetooth; se necessario, potrete anche rispondere alle chiamate direttamente dalle cuffiette, grazie alla presenza di un comodo microfono integrato, ma non aspettatevi più di tanto in qualità.

L’offerta, come specificato, è attiva in tutti i punti vendita fino al 26 gennaio incluso, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente a disposizione.