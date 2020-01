Sono da poco arrivate nuove indiscrezioni riguardanti uno dei futuri smartphone di punta dell’azienda cinese Huawei, cioè il prossimo Huawei P40 Pro. Lo smartphone in questione è stato infatti avvistato poche ore fa in alcune immagini dal vivo.

Huawei P40 Pro: le nuove immagini sembrano confermare il doppio foro nel display

È da diverso tempo che i rumors e i leaks trapelati online ci suggeriscono un design diverso per i nuovi smartphone top di gamma a marchio Huawei. Se fino allo scorso anno l’azienda aveva deciso di adottare un classico notch, per quest’anno invece sembra proprio quasi confermata la presenza di un display forato. Per il modello più prestante dei device dell’azienda, cioè il Huawei P40 Pro, sappiamo che i fori dovrebbero essere due.

Dopo averlo visto in diverse immagini renders, ora possiamo osservare il futuro dispositivo di Huawei anche in queste immagini dal vivo. Le foto del terminale sono state scattate in metropolitana. In primis, risalta subito all’occhio la presenza di un display molto curvo su tutti e quattro i lati. Sul lato sinistro del pannello, come già accennato, sono poi collocati i due fori per le fotocamere anteriori. Il retro dello smartphone, purtroppo, è invece coperto da una cover che non ci fa intravedere nulla.

Nonostante questo, noi conosciamo già diversi dettagli interessanti che riguarderanno sia la parte posteriore del dispositivo sia il resto delle caratteristiche tecniche. Vi riassumiamo di seguito tutto ciò che è trapelato finora.