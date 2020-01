I nuovi flasghip di casa OnePlus avranno una killer feature sulla quale l’azienda cinese sta puntando molto. Caratteristica principale del nuovo OnePlus 8 Pro sarà infatti la presenza di un display SuperAMOLED molto risoluto e con un refresh rate pari a ben 120 Hz. Dopo la conferma ufficiale da parte dell’azienda, ora è anche arrivata una nuova immagine dal vivo.

Confermata la presenza del display da 120Hz sul prossimo OnePlus 8 Pro

Per questa nuova serie di smartphone l’azienda cinese ha intenzione di portare grandi novità di rilievo. Una di queste riguarderà il display. Ci troveremo infatti di fronte ad un pannello molto più fluido e reattivo rispetto agli attuali device dell’azienda. A rendere possibile questa fluidità e rapidità sarà infatti presente un refresh rate da 120Hz.

Nella nuova immagine trapelata online è infatti visibile la schermata delle impostazioni del display del prossimo OnePlus 8 Pro. Qui, in particolare, sarà possibile scegliere fra diversi refresh rate: quello super fluido da 120Hz, quello da 90Hz che abbiamo avuto modo di vedere sugli scorsi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro e un classico refresh rate da 60Hz. Per quanto riguarda la risoluzione del pannello, ci aspettiamo un FullHD+ per la versione standard e un QHD+ per la versione Pro.

Oltre a questa feature molto importante, la nuova immagine ci conferma inoltre un’altra caratteristica che riguarderà sempre il display. I nuovi smartphone di OnePlus non disporranno più di un design Full Screen con una camera pop-up a comparsa. Sul pannello sarà infatti presente un piccolo foro per ospitare la fotocamera anteriore e sarà posto sul lato sinistro del display.