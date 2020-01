MediaWorld torna alle origini lanciando i cosiddetti XDays, sconti attivi solamente online sul sito ufficiale, tramite i quali gli utenti possono sperare di risparmiare sui singoli acquisti effettuati, indipendentemente dalla categoria merceologica scelta.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, coloro che sceglieranno di comprare uno dei prodotti XDays potranno approfittare della consegna standard gratuita presso il proprio domicilio (oltre che naturalmente in negozio). La campagna promozionale, come specificato, è attiva solo online fino al 26 gennaio 2020.

Volantino MediaWorld: tutti i prezzi sono in caduta libera

Risparmiare è davvero sempre più facile, uno dei prodotti di maggiore spicco del volantino MediaWorld è sicuramente il Samsung Galaxy S10e, attualmente in vendita a 429 euro, rappresenta una possibile scelta per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo Samsung, ma allo stesso tempo vogliono risparmiare il più possibile.

Oltre a questo annoveriamo il Galaxy A80, terminale appartenente alla fascia media del mercato, in vendita oggi a 379 euro, con una fotocamera posteriore da ben 48 megapixel, nonché ovviamente un sistema operativo molto aggiornato (Android 9 Pie).

Le possibilità di scelta sono davvero tantissime, sono oltre 1126 i prodotti inclusi nel volantino MediaWorld chiamato XDays, anche se comunque di smartphone ne troviamo relativamente pochi. Per una volta l’azienda sembra essersi voluta concentrare su categorie merceologiche completamente differenti, in modo da offrire all’utente anche l’acquisto di dispositivi per la propria casa, e non solo per diletto. Qui trovate tutte le informazioni del caso.