A questo punto dovrebbe mancare esattamente un mese all’arrivo dei Galaxy S20 e Samsung ha sfruttato l’occasione per pubblicare quello che è a tutti gli effetti il primo poster promozionale della serie. L’immagine è semplice, quattro smartphone tutti allineati perfettamente. Che sia un suggerimento non è chiaro. Al momento si aspettano tre modelli diversi ovvero il Galaxy S20, il Galaxy S20 Plus e il Galaxy S20 Ultra. Di fianco a questi tre dovrebbe anche arrivare un modello più contenuto, ma è il meno certo.

Detto questo, le unità mostrate non sono le quattro in questione e per un semplice motivo. Sono tutte grandi uguali e come sappiamo non sarà così. Un’altra caratteristica che viene mostrata è la fotocamera centrale nel punch hole. Anche qui, ci si aspetta che i modelli più grossi presentino una doppia fotocamera centrale. In sostanza, il poster mostra quattro modelli base.13

Samsung Galaxy S20

Di informazioni trapelate finora ce ne sono state, alcune più confermate di altre. Sicuramente saranno alimentati da un processore Exynos 990 per i modelli di alcuni mercati e da uno Snpadragon 865 di casa Qualcomm per i modelli degli altri mercati. Non sembra esserci un’evoluzione degna di nota a livello di specifiche se non che potrebbero adottare un display con frequenza d’aggiornamento da 120Hz.

Un altro aspetto potenziato, ma non rivoluzionato, sarà il comparto fotografico. Ci si aspettano i sensori da 108 MP prodotti dalla stessa Samsung. Tutto questo e altro ancora lo scopriremo l’11 febbraio quando il colosso presenterà al mondo la nuova serie di punta.