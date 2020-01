Iliad: arrivano due offerte clamorose a sorpresa sul sito ufficiale

Iliad non ha più segreti: il provider in questo momento possiede oltre 5 milioni di utenti in Italia di cui oltre il 98% felici del servizio. Questi numeri sono frutto di una strategia molto ben dettagliata, la quale è arrivata a compiersi fin dal primo momento dell’arrivo in Italia del colosso.

Questo, proveniente dalla Francia ma attualmente tra i migliori gestori italiani, non a ora intenzione di fermarsi, ma deve anche guardarsi le spalle allo stesso tempo. Iliad infatti ha rubato tantissimi utenti alla concorrenza, tra cui anche ai gestori più importanti come Vodafone, Tim o magari Wind Tre. Gli stessi nomi appena citati, ora sono in cerca di vendetta, e proprio per tale motivo hanno abbassato i prezzi delle loro promozioni migliori. Questo ha dunque spinto Iliad a ricordare agli utenti che sul sito ufficiale sono disponibili altre due promozioni molto interessanti oltre alla solita Giga 50.

Iliad, ecco le altre due promozioni che potete trovare sul sito ufficiale di cui molte persone si erano dimenticate

Se stavate pensando di cambiare gestore, potete rifarvi a Iliad, e non solo con la promozione che offre 50 giga in 4G. Sul sito ufficiale del gestore sono presenti infatti altre due promozioni che sono valide sia per una fascia di utenti che per quella composta magari più da persone anziane.

La prima è la Giga 40 che è seguita a ruota dalla Solo Voce. Entrambi godono di minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma la prima delle due anche di 40 giga in 4G per navigare sul web. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 e 4,99 € al mese per sempre.