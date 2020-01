Lo scorso 2019 si è chiuso tra tante polemiche per colpa delle solite truffe che invadono ogni volta le chat più importanti. Tra queste ovviamente non potevamo non citare WhatsApp, soluzione che gli utenti utilizzano ogni giorno della loro vita ma che risulta distrutta da diverse forme di inganno ed appunto truffe.

Sono state attuate diverse misure di sicurezza per tenere lontane dalla chat le più aspre magagne e soprattutto i tentativi di estorsione ai danni degli utenti. In molti casi WhatsApp è riuscita a dare un grande segno di presenza al suo pubblico, ma più di tanto non può. Si infatti sono gli stessi utenti a diffondere le truffe all’interno della chat, l’applicazione non può fare altro che provare ad arginare il fenomeno. Il nuovo aggiornamento introdotto diversi mesi fa ha limitato le volte in cui è possibile inoltrare un messaggio passando da 21 a 5. A quanto pare però è servito a ben poco.

WhatsApp, la nuova truffa parla di un iPhone 11 in regalo per tutti gli utenti che cliccano sul link nel messaggio

Proprio nelle ultime ore sarebbe nata una nuova truffa almeno stando a sentire i pareri degli utenti WhatsApp. Un nuovo messaggio starebbe girando infatti in chat, promettendo un iPhone 11 a prezzo ribassato a tutti coloro che visiteranno la pagina elencata nel link.

Una volta aperto proprio il sito indicato nel testo, gli utenti troveranno una pagina ben realizzata che effettivamente sembra essere veritiera. Non si tratta altro che di una truffa, la quale vi farà abbonare a tantissimi servizi a pagamento di nascosto. In questo modo vi troverete il vostro credito esaurito in men che non si dica.