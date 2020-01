Vodafone: arrivano le 3 offerte migliori, con 7 euro ecco 50GB

Vodafone ha attraversato un periodo non semplice ultimamente, per via dell’accesa rivalità con tutti gli altri gestori. Uno su tutti è sicuramente Iliad, gestore proveniente dalla Francia che da qualche anno a questa parte detta legge in Italia senza problemi. Le sue promozioni sono stato in grado di convincere anche gli utenti più fedeli alle varie aziende di telefonia mobile che operano nel bel paese.

Tutti gli utenti di Vodafone e che hanno optato per un cambio gestore, si sono ritrovati tra le braccia proprio di Iliad. A tal proposito il gestore anglosassone ha scelto di lanciare le sue promozioni migliori per proporre un rientro agli utenti scappati via. La solita linea Special ora fa davvero paura a tutti.

Vodafone, ecco le migliori offerte che potete ottenere rientrando a far parte del gestore più potente d’Europa

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB