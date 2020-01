Vodafone: sorpresa per gli utenti, rientro a partire da 7 euro con 50GB

Il mondo Vodafone risulta da anni, e di gran lunga, uno dei più completi all’interno del panorama telefonico mobile e non solo. Tra tutti gli smartphone in giro per l’Europa, molti sono alimentati proprio dal noto gestore anglosassone, il quale non vuole mollare la presa proprio ora.

Da qualche mese la concorrenza soprattutto di Iliad è stata in grado di minare pesantemente al suo primato. Tanti utenti infatti sono stati portati via e per questo ora si sta pensando a come fare per recuperarne almeno una parte. A tal proposito sono nate tre promozioni che in realtà il pubblico già conosce ma che arrivano questa volta con prezzi nettamente più bassi del solito.

Vodafone stupisce con la sua linea Special piena di giga e contenuti: si parte da pochi euro mensili

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB