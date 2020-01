Razer ha rilasciato una serie di nuovi prodotti al CES 2020, inclusi i suoi nuovi controller di gioco universali Kishi progettati per iPhone, Android e non solo. Le ultime novità di Razer offrono compatibilità tramite controller abilitati da cavi USB-C e Lightning. Sono progettati per migliorare la tua esperienza di gioco mobile con levette e pulsanti dedicati.

Abbiamo visto in passato parecchi controller per il gioco mobile, ma questa è la prima volta per Razer con questo tipo di design simile a Switch. I controller infatti possono essere utilizzati e staccati con molta facilità e le caratteristiche ricordano l’ultima console Nintendo.

Razer Kishi, disponibili tra non molto

Razer aveva già sviluppato un controller per il suo smartphone da gaming. Il controller Junclecat, infatti, vantava controlli dedicati per il Razer Phone 2, pulsanti ed un comodo D-pad. La configurazione è anche compatibile con il cloud, in modo da salvare le tue preferenze in base al gioco.

Con compatibilità sia per Android sia per iPhone, questo controller include un’opzione per la connettività USB-C o Lightning. Le porte consentono agli utenti di alimentare facilmente vari dispositivi durante l’uso. I controller di gioco mobili universali Razer Kishi supportano un gameplay a bassa latenza su dispositivi Android o iOS.

Basandosi sulla forma ergonomica compatta di Razer Junglecat, destinata principalmente ai proprietari di Razer Phone 2, i nuovi controller Kishi di Razer forniscono controlli analogici e levette su entrambi i lati del telefono con un adattamento universale creato in collaborazione con Gamevice per la compatibilità con la maggior parte degli smartphone.

Peccato che Razer non abbia ancora rilasciato i dettagli sul prezzo finale dei nuovi controller Kishi. Tuttavia, è previsto l’arrivo sul mercato all’inizio del 2020.