Le principali aziende telefoniche Tim, Vodafone, Wind Tre e Iliad sono da sempre quelle più scelte dai consumatori perché offrono un ottimo servizio e delle offerte telefoniche non troppo costose. Molte persone, però, non guardano più i prezzi economici delle tariffe perché sono disposte a pagare anche qualche Euro in più per avere un ottimo servizio.

Garantire un buon servizio significa offrire una perfetta copertura e velocità di rete. Ma esiste un operatore telefonico migliore fra tutti gli altri? Ebbene sì. Eccovi svelati qui di seguito tutti i dettagli.

Tim, Vodafone, Wind Tre o Iliad: ecco chi siede sul primo posto

La famosa società specializzata in analisi, Open Signal, ha condotto uno studio per scoprire il gestore telefonico migliore. Per la sua analisi ha preso in considerazione alcuni aspetti come: velocità sia in termini di download e upload, la qualità della connessione, la latenza e l’esperienza video.

Secondo quando dicono i risultati, il gestore telefonico rosso (Vodafone) è al primo posto perché è la principale compagnia telefonica capace di garantire una connessione 4G ottima.

A fruire i video, invece, il migliore è Tim con un punteggio di 66,1 su 100; anche per quanto riguarda l’aspetto della latenza, il gestore telefonico blu batte tutti gli altri. Per quanto riguarda la velocità di download ad essere il migliore è nuovamente Vodafone, invece per l’upload i migliori sono Wind e Tim.

Infine, l’aspetto che prende in considerazione l’esperienza di chiamata, si contengono il posto i gestori telefonici Tim e Vodafone con un fantastico e uguale punteggio.

È bene tenere conto questi dati possono variare da un momento all’altro.