Qual è il social network più in crescita dell’ultimo periodo? Qual è il social network che ultimamente sta attirando su di sé l’attenzione per via di alcune controversie? La risposta a entrambe le domanda è una sola, TikTok. Gli sviluppatori di quest’ultimo sono attualmente impegnati a sviluppare una nuova funzione la quale, quasi sicuramente, andrà ad amplificare proprio le due caratteristiche sopracitate. La novità si chiama Face Swap ed è stata individuata all’interno del codice dell’app stessa oltre che di un’altra app collegata.

Il nome in inglese della novità suggerisce il suo effetto. La compagnia dietro TikTok, ByteDance, è al lavoro sulla tecnologia deepfake. Per chi non si ricordasse questa parola, è sostanzialmente una tecnica che permette di mettere il viso di una persona sopra il corpo di un’altra in un video, non in un’immagine statica. Nel corso dell’ultimo anno si sono viste molte creazioni in merito e molti risultati fanno veramente paura.

TikTok e il deepfake

L’attuale situazione in cui versa il social network, però, potrebbe in realtà aver fatto cambiare idea ai dirigenti della compagnia. Apparentemente, secondo alcune dichiarazioni ufficiali, non c’è l’intenzione di inserire tale funzione sulle due app in questione, TikTok e Douyin. Sembrerebbe invece che stiano facendo di tutto per cancellare anche tutti i frammenti di codici rimasti che fanno riferimento a Face Swap.

Una funzione del genere potrebbe fare molti danni, sia nella mani di ragazzini ingenui che di adulti malintenzionati. Potrebbe attirare anche di più le ire delle varie autorità che stanno indagando sul social network.