Negli scorsi giorni Huawei si è assicurata di sistemare gli ultimi preparativi per un negozio particolare che ha aperto in Cina. Si tratta di un negozio alla cui base c’è l’innovazione tecnologica, l’automatizzazione per eccellenza. Nessun commesso è presente, nessun magazziniere, nessun dirigente. Il negozio è stato posto in mezzo a un importante complesso, il centro internazionale dello sviluppo di Wuhan Optics Valley. Un luogo perfetto si direbbe.

Il funzionamento del negozio, a parole, è semplice. All’interno è presente un braccio meccanico che è responsabile del ritiro della merce e della consegna al cliente. Il negozio supporta l’ordinazione online come quella in loco. Tutto quello che serve insomma. Funziona a orario continuato per tutto il giorno e l’unico apporto dell’uomo è rifornire il magazzino centrale con una vasta gamma di dispositivi e prodotti Huawei.

Huawei e l’innovazione tecnologica

Come va interpretato questo negozio? Una prova di forza o qualcosa di più grande? Sicuramente si tratta di una prova per vedere se tutto funziona a dovere. Se sarà così, ne seguiranno sicuramente altri, probabilmente in tutto il mondo. Un’altra cosa certa è che non andranno a sostituire le normali tipologie di negozi. Il contatto umano è un valore aggiunto.

Se da un lato ci saranno sicuramente clienti che preferiscono evitare di parlare con altre persone per i loro acquisti, l’altra metà preferisce relazionarsi con qualcuno. In generale poi, spesso i negozi vengono usati anche come sede per eventuali eventi. Quest’ultimi non si possono fare sicuramente all’interno di un piccolo stanzino il cui unico abitante è un braccio meccanico.