Android 10 è stato lanciato tempo fa da Google nel corso dell’evento che ha celebrato e descritto l’arrivo delle novità migliori dell’anno. I dispositivi che hanno partecipato attivamente alla Beta hanno già ricevuto il sistema operativo con largo anticipo. Una prima lista abbozzata ha reso felici migliaia di utenti. Ma un’ondata di milioni di smartphone si prepara ad accedere alla Dark Mode ed a tutte le modifiche essenziali indotte dall’aggiornamento personalizzato preventivato dai costruttori. Ecco la lista ufficiale degli utenti in grado di ottenere le ultime novità.

Android 10 per telefoni Samsung

S10

S10+

S10e

Note 9

Note 10

S9

S9+

A80

A70

A60

A50

A40

A30

A20e

A10

A9

M20

M30

Tab S5e

S4

Tab A 10.1

Tab A 8.0

Huawei ed Honor

Huawei P30

P30 Pro

P30 Lite

Huawei P20

P20 Pro

Mate 20

Mate 20 X

20 X 5G

Mate 20 RS Porsche Design

Mate 20 Lite

10 Pro

Mate 10 Porsche Design

P Smart 2019

Smart+ 2019

P Smart Z

HONOR 20

20 Pro

20 Lite

View20.

Android 10 per Xiaomi, OnePlus e Redmi

Xiaomi Mi A2

Mi A2 Lite

Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

POCOPHONE F1

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

6

6T

OnePlus 5T

OnePlus 5

Sony, Realme ed Oppo

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

10 Plus

XZ1

Z2

Xperia XZ3

Realme 3 Pro

5 Pro

Realme X

XT

Realme 3

Realme 5

3i

Realme 2 Pro

OPPO Reno

OPPO Reno 10x zoom

Reno 5G

Find X

R15 Pro

RX17 Pro

OPPO RX17 Neo.

Come si può vedere dall’elenco ci sono grandi assenti, come ad esempio i Samsung Galaxy S8 per i quali non vale più il supporto alla nuova versione dell’OS. Ma la stessa identica cosa vale per molti altri. In tal caso è necessario verificare la presenza di Custom ROM stabili da reperire online. Un valido aiuto potrebbe sopravvenire dalla community di LineageOS o da altri sviluppatori di terze parti.